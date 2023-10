Donna aggredita da ratto in ascensore, Iacp respinge accuse

CAMPOBASSO, 20 OTT - L'Istituto Case Popolari di CAMPOBASSO respinge le accuse in merito a quanto denunciato nei giorni scorsi da una donna di CAMPOBASSO che sostiene di essere stata aggredita e ferita da un ratto al volto mentre era nell'ascensore del palazzo nel quale vive. Il commissario dello Iacp, Nicola Travaglini, insieme all'avvocato dell'ente, Gaetano Caterina, ha tenuto una conferenza stampa sulla vicenda sostenendo che quanto denunciato "non corrisponde alla verità". "Abbiamo fatto le dovute verifiche e abbiamo le prove dell'inesistenza dell'episodio - ha detto Travaglini -. La palazzina in questione è servita da videosorveglianza, abbiamo visionato i filmati relativi al giorno indicato e all'ora indicata e si vede in modo chiaro la signora che entra nell'ascensore, scende al piano terra, esce dall'ascensore e infine esce dalla palazzina in modo tranquillo. Quindi nulla di tutto ciò che è stato divulgato, e posto alla base di una richiesta di risarcimento danni, risulta realmente accaduto". L'avvocato dell'ente ha inoltre annunciato una controdenuncia

"C'è la necessità - ha detto Caterina - di rivolgersi all'autorità giudiziaria a cui chiederemo di accertare e individuare eventuali responsabilità per il danno di immagine e di onorabilità che lo Iacp ha subito".

I vertici dell'istituto hanno anche respinto le accuse in merito alla derattizzazione dell'edificio: "L'ente - ha evidenziato Travaglini - ha compiti e responsabilità precisi stabiliti da un regolamento. Nel caso specifico la derattizzazione spetta ai condomini".