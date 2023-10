Corso di alta formazione "Ecodesign the Future: EEE edition - Workshop progettuale di design per la sostenibilitÃ "

Come Economiacircolare.com insieme a Erion WEEE (consorzio di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e con il patrocinio dell'ADI Design Museum (Museo del design industriale industriale promosso dall'Associazione per il Design Industriale) e dell'ISIA - Istituto universitario di design italiano, stiamo promuovendo il corso di alta formazione "Ecodesign the Future: EEE edition - Workshop progettuale di design per la sostenibilità", che partirà il 13 novembre e si chiuderà a marzo.