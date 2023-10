Cavallo precipita in un inghiottitoio profondo diversi metri e non riesce ad uscire. Salvato dai VVF

Precipita in un inghiottitoio profondo diversi metri non riuscendo ad uscirne e rischiando il peggio: protagonista della disavventura, accaduta oggi a Campitello Matese, un cavallo del posto.

L'animale stava attraversando il pianoro quando è caduto in una crepa profonda.

A soccorrerlo, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

I pompieri, raggiunta la zona, si sono resi conto della difficoltà dell'intervento chiedendo l'ausilio di un elicottero.

Durante l'attesa del mezzo aereo che sarebbe dovuto arrivare da Pescara, un operatore del posto è intervenuto con un escavatore realizzando uno scavo a regola d'arte e creando in tal modo una rampa.

Il cavallo si è subito incamminato lungo il percorso in mezzo al terreno riuscendo a tornare sul pianoro; una volta terminato l'intervento l'area è stata messa in sicurezza.