Apre a Agnone "Iliaca centro di Fisioterapia e Riabilitazione"

Nel pomeriggio di oggi 21 ottobre e' stato inaugurato ad Agnone un centro di fisioterapia e Riabilitazione “Iliaca”. Il centro autorizzato dalla regione Molise è diretto dal dott Daniele Cerimele specialista in ortopedia, l'Amministratore è un giovane di 30 anni di Venafro dott in Scienze Bancarie e Economia delle Finanze, Antonio Perna.

Si avvale di esperti professionisti della riabilitazione, vi operano il dott Nino Perna, Fisioterapista,con esperienza ultratrentennale nonchè Fisioterapista della Nazionale italiana Paralimpica,calcio a 5, ipovedenti e ciechi della Fispic e la dott Giulia Cerimele laureata in Scienze motorie e sportive presso l’Unimol di Campobasso e in Fisioterapia presso l’Università Cattolica Sant’Antonio di Murcia, in Spagna.

Il centro dispone di numerosi e all'avanguardia apparecchi elettromedicali, validi supporti in fisioterapia a completamento della terapia integrandosi perfettamente con le tecniche manuali e con l’esercizio terapeutico. Sono molteplici i tipi di apparecchiature utilizzate per la terapia fisica strumentale, in dotazione al centro agnonese, come la Tecarterapia, la Tens, gli Ultrasuoni,La laserterapia ad alta intensità, la Magnetoterapia, le Onde d'urto, la Ionoforesi, la Pompa diamagnetica.

La struttura e' situata nel centro cittadino in Via Gualterio 4/b, facilmente raggiungibile, e' dotata di locali ampi e luminosi, con arredi sobri e funzionali, dotata di palestra di 50 mq

All'inaugurazione oggi con la benedizione del Parroco Don Onofrio, era presente il sindaco Daniele Saia con gran parte dei componenti della sua giunta, e alcuni consiglieri comunali di minoranza, il consigliere regionale del M5S , Andrea Greco e un folto pubblico interessato alle cure che si eseguono presso Iliaca