Alberghiero di Agnone: Lucrezia Di Pasquo vince la terza edizione del Premio Cinone dell'Accademia Italiana della Cucina

Un Premio alla sua terza edizione intitolato a Michele Cinone, medico scomparso prematuramente e vice Delegato dell'Accademia Italiana della Cucina (AIC) - Delegazione di Isernia, che in sua memoria lo ha istituito, ha visto oggi, 25 ottobre, presso i laboratori dell'Istituto Professionale per i Servizi dell'Enogastronomia e della Ospitalità Alberghiera di Agnone, gli studenti della classe quinta cimentarsi sul tema dell’anno dell’Accademia Italiana della Cucina: "Riso, mais e altri cereali nella cucina della tradizione regionale".

Il Premio, offerto dalla famiglia Cinone, ha visto in azione nove studenti partecipanti alla gara che hanno proposto ciascuno una pietanza che prevedesse l'uso di un cereale (grano, farro, orzo, avena, segale) in abbinamento a prodotti del territorio e nel rispetto della tradizione culinaria altomolisana. Fra ansie, paure e apprensioni i giovani cuochi hanno preparato piatti abbinando al cereale prescelto (orzo) funghi, zucca, tartufo, caciocavallo, salsiccia, rapa rossa e dato modo alla giuria di decretare con non poca difficoltà il vincitore.

Una giuria composta da qualificati chef della Provincia di Isernia quali Adriano Cozzolino, Giovanni Colarusso, Alessio Orlando, già allievo dello stesso Istituto, Ermanno Di Paolo del prestigioso Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria (CH), da Norberto Lombardi, accademico e Presidente del Centro Studio Territoriale per il Molise, da Franco Di Nucci, delegato AIC di Isernia, dagli accademici Ida Di Ianni e Giovanni Di Nucci, dal Dirigente scolastico dell’I.O. “D’Agnillo” Maria Rosaria Vecchiarelli, da Francesca Cinone in rappresentanza della omonima famiglia, da padre Jean Baptiste Kambere dei padri Caracciolini di Agnone.

A Giovanna Maria Maj, past president dell'AIC di Isernia, è stato affidato il momento del ricordo legato alla figura di medico e di accademico di Michele Cinone, mentre il saluto alla folta platea di studenti e l'incitamento ai giovani contendenti è giunto, oltre che dal Dirigente scolastico, anche dal presidente della Provincia Alfredo Ricci e dal consigliere provinciale Vincenzo Scarano. Il premio, in denaro, è andato alla studentessa Lucrezia Di Pasquo di Agnone che ha proposto un raffinato piatto di "gnocchi, patate e zucca su fonduta di caciocavallo". Agli altri partecipanti è stato riservato ugualmente il plauso della giuria e un attestato di partecipazione