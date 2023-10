Ruba un pantalone in un negozio e lo indossa ma viene scoperto e denunciato

_______

E’ un pomeriggio tranquillo nel capoluogo Pentro e gli addetti di un noto esercizio commerciale notano quello che sembra un normale cliente aggirarsi nel negozio. Quando questi esce, scorgono qualcosa di strano: il soggetto indossa un pantalone di colore completamente diverso rispetto a quello con cui era entrato nel locale. I dipendenti a questo punto fermano l’uomo per chiedere spiegazioni in merito ma contemporaneamente invocano l’intervento dei Carabinieri al numero di emergenza 112. Immediato l’arrivo di una pattuglia del Nucleo operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Isernia che blocca il soggetto e constata il reato appena perpetrato. Il successivo sopralluogo eseguito, ha consentito di rinvenire e sequestrare il dispositivo anti taccheggio che era stato rimosso dal capo di abbigliamento per poter superare le casse senza che scattasse l’allarme.

L’indumento asportato è stato recuperato dai Carabinieri e restituito al titolare dell’esercizio pubblico. L’autore del fatto, al termine degli accertamenti, è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per “Furto aggravato”.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante il quale l’indagato potrà far valere le sue difese ai sensi del c.p.p. .