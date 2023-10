Di Giacomo (Ass. Cultura e SolidarietÃ ) : contro la tampon tax, raddoppio dellâ€™iva su assorbenti

Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) - Contro la tampon tax La cosiddetta tampon tax, vale a dire il raddoppio dell’iva su assorbenti e simili, che passa dal 5 al 10 p.c., al pari del latte in polvere e preparati per l’alimentazione dei bambini, è una misura contro le donne, una misura del tutto ingiustificata. Lo sostiene il Presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà Aldo Di Giacomo che facendosi interprete di diffusi sentimenti di protesta tra le donne molisane lancia una campagna contro il provvedimento deciso dal Governo. A differenza di quanto accade in altri Paesi Europei e non solo, gli assorbenti – sottolinea – non sono considerati beni di prima necessità e le battaglie fatte specie dalle più giovani negli anni non sono arrivate a cancellare la tassazione. Nel ricordare che sulla questione sono state presentate in Parlamento diverse proposte depositate e mai discusse, Di Giacomo aggiunge che c’è una doppia questione strettamente intrecciata alla tampon tax: i costi che pesano sulle donne e le famiglie già duramente tartassate dai continui aumenti dei beni di prima necessità, carburanti, gasenergia; la scelta di colpire le donne invece di individuare misure che vengano incontro alle necessità femminili. Mi auguro – dice – che dal Molise possa partire il movimento di protesta e che il Parlamento riesca ad annullare questa odiosa tassa che punta a fare cassa sulle donne.

Il Presidente Dott. Di Giacomo Aldo