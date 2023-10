Piano neve per la stagione Invernale 2023/2024 e 2024/2025 del comune di Agnone aggiornato

Il comune di Agnone ha deliberato per la Stagione Invernale 2023/2024 e 2024/2025 il capitolato d'appalto per l'aggiornamento del servizio di sgombero neve, spargimento sale su strade, piazze e pertinenze comunali. Il capitolato prevede ventidue articoli in relazione all'organizzazione del servizio, le modalità di affidamento, le modalità di esecuzione del servizio,Sistema di Localizzazione Satellitare dei Mezzi , la modalità di retribuzione.

https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/P/piano-neve.pdf

Molto importante, oramai l'adozione risale a tre anni fa, e' aver dotato i mezzi spazzaneve del sistema GPS di controllo e gestione mezzi che consente alle amministrazioni delle province e dei comuni interessati dal fenomeno della neve, di affrontare con la massima tempestività ogni tipologia di difficoltà e affrontare in maniera appropiata ogni imprevisto https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2023/C/capitolato-speciale-d%60appalto-(1).pdf

Gestire e verificare l’attività dei mezzi impiegati nell’emergenza neve sono operazioni complesse e delicate, sia operativamente sia a livello di rendicontazione dell’attività svolta. Operazioni che, se non affrontate in modo appropriato, possono causare importanti sprechi di tempo e di risorse economiche. Gli itinerari , VEDI FOTO ALLEGATE, sono 14 e riguardano le vie cittadine e comunali