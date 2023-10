Offerta di lavoro per Laureati in scienze sociali e discipline umanistiche

Laureati in scienze sociali e discipline umanistiche – offerta di lavoro. Si cercano laureati in scienze sociali e discipline umanistiche (triennale, magistrale) per condurre interviste nell’ambito del progetto MIND (Mountains INsiDe the mountain. Narratives, dynamics and development paths: new readings), insieme ad un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università del Molise.

L’area di lavoro è l’Alto Molise. È previsto il conferimento di incarico individuale per lavoro autonomo occasionale. La scadenza per le candidature è il 30 ottobre 2023. La candidatura, corredata di curriculum vitae, va inviata alla Prof.ssa Monica Meini (responsabile scientifico) alla mail monica.meini@unimol.it