Elezioni presidente provincia di Isernia, Saia formalizza la candidatura: I piccoli comuni montani hanno bisogno di una voce forte e coesa

È fissato per domani 30 ottobre alle ore 12 il termine ultimo per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Provincia di Isernia. Le elezioni, di secondo grado, si terranno il 19 novembre e la sfida sarà tra l’uscente Alfredo Ricci, sindaco di Venafro sostenuto dal centrodestra e Daniele Saia, sindaco di Agnone per il centrosinistra.

Il primo cittadino di Agnone ha formalizzato oggi la sua candidatura. “Con spirito di servizio nei confronti di tutte le comunità del nostro territorio ho deciso di accettare di correre per la Presidenza della Provincia di Isernia – scrive Saia – I piccoli comuni montani hanno bisogno più che mai di una voce forte e coesa, attenta a esigenze diverse ma anche profondamente simili fra loro. Fare uscire le nostre aree interne dall’isolamento è già l’obiettivo al centro del nostro mandato di amministratori locali. Le competenze provinciali su scuola, trasporti e viabilità sono strategiche per assicurare servizi e sviluppo in modo omogeneo. Grazie ai partiti, ai movimenti, ai territori che hanno scelto di convergere sul mio nome per supportare questo progetto collettivo. Metteremo tutto l’impegno nelle istituzioni provinciali – assicura infine Saia – per servire al meglio i nostri comuni, con una visione condivisa di sviluppo e di futuro”.

Alle urne torneranno, come noto, sindaci e consiglieri. Le operazioni di voto si svolgeranno il 19 novembre dalle ore 8 alle ore 20 nel seggio costituito presso la sala Consiglio al primo piano del Palazzo Provinciale in via Berta. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri.