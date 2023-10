Il Vastogirardi cade ancora a Riccione: sconfitto 2-1 e ultima posizione in classifica

UNITED RICCIONE (433):

Servalli; Pichierri, Syku (46'st Ventola), Mesisca (1'st Ndoj), Ramires; Pellacani (25'st Ferrara), Djuric, Scalini (1'st Napolitano); Tonelli (52'st Callegaro), Maio, Kyeremateng.

A disp.: Sparaventi, Tiganj, Grancara, Cottone.

All.: Riolfo

VASTOGIRARDI (4231):

Cerroni; Tocco, Ruggieri, Visani, Minichillo (36'st Camara); Ceccuzzi, Iacullo (41'st Antogiovanni); Zuccherato, Salatino (34'st Ferrara), Caon; Fontana (26'st Acunzo).

A disp.: Caravano, Bontempi, Caterino, Anzalone, Iacovetta.

All.: Bertone

Arbitro: Petrov di Roma1

Ammoniti: Zuccherato, Tocco, Ruggieri, Syku, Napolitano, Ceccuzzi, Visani, Callegaro.

Espulsi: Tocco, Cecuzzi, Minchillo

Marcatori: 28' Ruggieri, 32'st, 48'st Maio

RICCIONE - Dopo due ko consecutivi la squadra di Riolfo cerca il riscatto contro un Vastogirardi che si presenta a Riccione con un nuovo tecnico e una formazione piuttosto diversa da quelle viste nella gestione precedente. Anche Riolfo cambia qualcosa, soprattutto in attacco dove accanto a Maio si muovono Kyeremateng e Tonelli.

Approccio positivo alla partita per i biancazzurri ma le occasioni stentano ad arrivare. Ritmi blandi e poche emozioni fino alla rete di Ruggieri a due minuti dalla mezzora che sblocca il risultato in favore degli ospiti. Il Capitano del Vastogirardi sugli sviluppi di un corner elude la marcatura di Syku e di testa gira alle spalle di Servalli.

In avvio di partita il Vastogirardi resta in 10 per l'espulsione di Tocco che per un intervento decisivo su Napolitano becca il secondo giallo e quindi il rosso. Lo United Riccione approfittando dell'uomo in più attacca ed ha una serie di buone opportunità. Bello il tiro di Pichierri dalla distanza che finisce fuori di poco. Nitida l'occasione capitata a Napolitano al 25' della ripresa ma il classe 2005 spara alto. Alla mezzora Ruggieri stoppa con la mano una conclusione dal limite del neo entrato Ferrara. Rigore. Dal dischetto va Maio, Cerroni para ma poi il numero 9 ribatte in rete per il pari. Nel finale di partita piovono ammonizioni e il Vastogirardi resta in 9 per il rosso rifilato a Ceccuzzi. Occasioni interessanti per il Riccione che però non trova la via del vantaggio fino al terzo minuto di recupero quando Maio incorna di testa un traversone di Ramires e fa esplodere la gioia dei suoi.

Vastogirardi battuto in rimonta 2-1.