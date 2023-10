Marialuisa Forte: “In questa Giornata riaffermiamo il valore della vita umana e sottolineiamo l’impegno di tutti verso il diritto dei nostri alunni a formarsi in luoghi sicuri”.

Il messaggio della Dirigente ATP (Ambito Territoriale Provinciale) dell’Ufficio Scolastico del Molise, Marialuisa Forte, in occasione della “Giornata della memoria”, in ricordo delle vittime della tragedia di San Giuliano di Puglia:

“Tutti noi continuiamo a portare nel cuore il ricordo indelebile della tragedia che ha colpito la scuola Jovine e la nostra intera Comunità scolastica, portando via i sorrisi e i sogni di 27 giovani vite innocenti e della loro maestra. Ricordare è nostro dovere, per fare in modo che tragedie come questa non accadano mai più. Ancora una volta, in questa Giornata, ci uniamo al dolore delle famiglie, riaffermando il valore della vita umana e sottolineando l’impegno di tutti verso il diritto dei nostri alunni a formarsi in luoghi sicuri. Mentre commemoriamo questa Giornata, portiamo con noi la consapevolezza che anche nei momenti più oscuri, la speranza possa fiorire e la solidarietà possa rafforzare le fondamenta della nostra Comunità. Che la memoria dei nostri piccoli “angeli” e della loro insegnante sia per sempre un faro luminoso di speranza per il mondo della scuola e nel cammino di ognuno”.

Campobasso, 30 ottobre 2023