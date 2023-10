Candidatura al David Di Donatello per il Duello di William Delli Quadri, sezione miglior cortometraggio

Il Duello, un progetto iniziato nel maggio del 2023 e che ha avuto riconoscimenti in tutto il mondo, concorre nella sezione Miglior Cortometraggio, al premio cinematografico più ambito in Italia, il David di Donatello.

Girato nell’Alto Molise, tra Agnone e Vastogirardi, “Il Duello” è un Western che racconta la storia di un cacciatore di taglie (interpretato da Giuseppe Campestre) alla ricerca di un bandito (Francesco Di Nucci). Regista il giovane agnonese William Delli Quadri, sceneggiatura Andrea Cacciavillani e Tonino Di Ciocco

Dopo aver vagato in sella al suo destriero, trova il ricercato a gozzovigliare in un saloon e decide di sfidarlo in maniera particolare…

Un cast ed una troupe composta quasi esclusivamente da professionisti e maestranze provenienti da tutto il Molise, a prova della varietà e della qualità di talenti presenti nel territorio. Ad impreziosire la troupe la presenza di Gino Sgreva, direttore della fotografia che vanta collaborazioni con registi di fama internazionale del calibro di Roman Polanski e Neri Parenti.