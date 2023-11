Raffiche di vento fortissime da questa notte in diverse zone del Molise. Molti gli alberi a terra. C'Ã¨ anche tanta pioggia.

Raffiche di vento fortissime da questa notte in diverse zone del Molise. Molti gli alberi a terra. C'è anche tanta pioggia. Il sindaco di Casacalenda ha disposto la chiusura delle scuole e del cimitero per precauzione. Sono decine le squadre dei vigili del fuoco a lavoro. Decine le richieste di intervento sul territorio a causa del maltempo.

Ieri in tarda serata traffico temporaneamente bloccato sulla Statale 17 poco prima di Bojano. Ad Agnone molti gli interventi nella notte dei vigili del fuoco, per rami di alberi spezzati che intralciavano la viabilità, caduta di intonaci, impalcature allentate, lampioni caduti, tegole cadute da qualche tetto.

Viabilità difficile per rami e sterpaglie in strada a Bojano in zona Sant'Antonio Abate.

Disagi a Casacalenda. La Statale 87 è rimasta bloccata per ore in più punti per due alberi caduti sulla carreggiata in direzione Campobasso.

Danni anche in paese per calcinacci e tegole cadute a causa del forte vento La sindaca Sabrina Lallitto ha deciso che per precauzione le scuole resteranno chiuse

Difficoltà anche sulla Sp 167 a Ururi per la caduta di un albero. Sono state segnalate anche interruzioni dell'energia elettrica. Problema riscontrato ieri sera anche a Limosano. Bloccato un tratto della A14