SERIE D - Il Vastogirardi affonda il Chieti con un gran gol di Fontana

Nello scenario da tregenda – pioggia battente e forti folate di vento – dell'impianto amico del 'Di Tella' la prima frazione si sviluppa intorno alla manovra degli altomolisani che, dalla loro, hanno in mano il pallino del gioco. Già al 7' con un bel pallone lavorato da Salatino i giallocelesti portano Antogiovanni al tiro, ma senza grande fortuna. Al 16' a provarci è Acunzo, ma il suo rasoterra è fiacco. Un minuto dopo si fa vedere Iacullo, ma la sua conclusione è contrata. Al 23' è Ruggieri a tentare la sortita con un calcio piazzato che Serra toglie dalla porta. Al 30' ci prova Fontana, ma sono solo le prove generali per il centravanti che, un minuto dopo, su preciso assist di Camara porta gli altomolisani avanti. Dopo aver fatto i conti con tanto spaesamento, prima della fine del tempo (41') i neroverdi di Chianese ci provano con la punizione di Salvatore, sventata dalla barriera.

Nella ripresa il Chieti prova a forzare i tempi e al 48' Cerroni è determinante su calcio piazzato di D'Ancora. Al 65', sugli sviluppi di un corner un colpo di testa di Fall è sventato da Cerroni. Ancora D'Ancora per gli abruzzesi si rende pericoloso al 78' con un tiro-cross su cui però Cerroni viene caricato dagli avanti teatini e quindi l'azione sfuma. All'81' è sempre D'Ancora a rendersi pericoloso con la sua conclusione murata. All'89' è ancora il numero 25 ospite a farsi vedere, ma a non essere fortunato. E, nell'arco dei sette minuti di recupero, gli ospiti restano in dieci per l'espulsione per somma di ammonizioni di Di Sabatino (91').

VASTOGIRARDI: Cerroni, Camara, Zuccherato (dal 96' Pavone), Acunzio, Ruggieri, Visani, Caon (dal 90' Bontempi), Antogiovanni, Fontana, Salatino (dal 82' Ferrara), Iacullo. A disposizione: Caravano, Pavone, Caterino, Antinucci, Anzalone, Ligorio, Iacovetta. All. Marmorini

CHIETI: Serra, Spinelli, Postiglione, Forgione (dal 67' Barlafante), Diambo (dal 46' D'Ancora), Gatto (dal 46' Bartoli), Vesi (dal 57' Masawoud), Laziz, Romagno (dal 46' Di Sabatino), Fall, Salvatore. A disposizione: Antignani, Conson, Benigni, Mazzei All. Chianese

Arbitro: Francesco Aloise (Lodi)

Assistenti: Paolo Bianchi (Roma 1), Lorenzo Cagiola (Roma 1)

Marcatori: 31' Fontana (Vastogirardi)

Ammonizioni: Cerroni, Camara, Visani, Salatino (Vastogirardi) | D'Ancora, Fall, Di Sabatino (Chieti)

Espulsioni: Di Sabatino (Chieti)

Note: 1' rec primo tempo, 7' secondo tempo