A Isernia e Capracotta la Prefettura celebra il 4 novembre

Si è svolta stamattina, in Piazza Tullio Tedeschi a Isernia, la cerimonia del 4 novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Il Prefetto Franca Tancredi, attraverso la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio ai caduti di tutte le guerre

Un forte richiamo alla pace, sottolineando che le Forze Armate “sorreggono la salvaguardia delle nostre libere istituzioni e la vocazione dell’Italia a vivere in pace, offrendo una risposta di concordia e affidabilità nella difesa dei diritti di ogni cittadino”. Alla base del loto impegno, vi è il “giuramento prestato alla bandiera, alla Repubblica e ai principi della Costituzione, per adempiere con disciplina ed onore alle funzioni pubbliche affidate a ciascuno”.

Commozione e partecipazione nel pomeriggio a Capracotta, ove la Prefettura, in collaborazione con il Comune altomolisano e con l’Università degli Studi del Molise, ha reso omaggio alla comunità capracottese per le violenze subite durante la seconda guerra mondiale e ai fratelli Rodolfo e Gasperino Fiadino, barbaramente uccisi per aver ospitato soldati neozelandesi, ricordati anche attraverso il libro di Eleonora Di Nucci, “L’eccidio dei fratelli Fiadino”.

Il Prefetto Tancredi ha espresso un corale messaggio di pace, rivolgendo un pensiero a tutti coloro che hanno dovuto rinunciare alla propria vita, alle vittime civili e militari di tutte le guerre, di ieri e di oggi, “a loro va la riconoscenza e il doveroso ricordo di tutti affinché la loro memoria venga conservata e tramandata alle future generazioni.