Seggi aperti da questa mattina, domenica 5 novembre, in via Milano a Campobasso per lâ€™elezione del nuovo presidente della Provincia.

CAMPOBASSO. Seggi aperti da questa mattina, domenica 5 novembre, in via Milano a Campobasso per l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Si vota solo oggi, dalle 8 alle 20, nel seggio unico allestito in sala della Costituzione.

In corsa Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni e attuale presidente reggente della Provincia e Giuseppe Puchetti, primo cittadino di Larino.

Gli aventi diritto al voto, riporta l’Ansa, sono 977, si tratta esclusivamente dei sindaci e dei consiglieri comunali degli 84 Comuni della Provincia. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura del seggio.

Le elezioni si tengono con il sistema del voto ponderato: hanno più peso i voti degli elettori dei Comuni con più abitanti. Nel caso specifico della Provincia di Campobasso, sono 4 le schede al seggio: azzurra per gli elettori dei Comuni fino a 3mila abitanti, arancione per i Comuni tra 3mila e 5 mila abitanti, grigia da 5mila a 10mila e infine verde per gli elettori dei Comuni con più di 30mila abitanti.