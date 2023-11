Pino Puchetti, centrosinistra, Ã¨ il nuovo presidente della Provincia di Campobasso.

Pino Puchetti, sindaco di Larino ed espressione del centrosinistra, è il nuovo presidente della Provincia di Campobasso. Batte lo sfidante Orazio Civetta, sindaco di Ripabottoni e sostenuto dal centrodestra. Quest’ultimo negli ultimi mesi ha svolto il ruolo di vice presidente reggente dell’ente, andando a sostituire temporaneamente Francesco Roberti eletto presidente della regione lo scorso 25 giugno.

Puchetti ha trionfato con 370 voti (43996 ponderati) pari al 55%. Lo sfidante si è fermato a 300 (36413 ponderati), ossia il 45%.

I DATI. A votare sono stati 683 amministratori sui 977 aventi diritto, le schede bianche sono state 6, le nulle 7. Nei comuni di Fascia E, cioè quelli aventi tra i 30mila e 100 mila abitanti, Puchetti ha preso 31 voti (equivalenti a 19375 ponderati) mentre Civetta 21 (13125 ponderati); nei comuni della fascia C, tra i 5 e 10 abitanti, il candidato del centrodestra ha avuto la meglio con 26 voti contro i 21 dell’avversario (cioè 6838 contro 5523); nei comuni di fascia B, tra i 3 e i 5mila abitanti, un testa a testa: 52 voti per Civetta (8008 ponderati) e 51 per Puchetti (7854 ponderati); nei comuni di Fascia A, cioè quelli fino a 3000 abitanti, ampio vantaggio per Puchetti: 267 voti (11214 ponderati) contro i 201 di Civetta (8442 ponderati).