Storica "Libreria Ricci", Sandro e Silvana custodi di cultura e d'identità sociale

Altomolise.net da pochi giorni ha cambiato la sede della redazione. Siamo sempre ad Agnone e ci siamo trasferiti in Piazza Giovanni Paolo II, N7. La vecchia sede si trova a pochi isolati dalla nuova ma sembra quasi di essersi trasferiti in un altro paese. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dall'accoglienza dei nostri nuovi vicini. La sede insiste su una piazza dove tutti gli abitanti e le attività commerciali si sono premurati di darci il benvenuto. La nostra sede confina con una libreria il che ci rende particolarmente felici per la funzione sociale che rivestono tali attività nei piccoli paesi. I titolari della “Libreria Ricci”, Alessandro e la moglie Silvana Natarelli, sono due persone gentilissime che per darci il benvenuto ci hanno omaggiato di una agenda e una penna speciale. A loro va il nostro “grazie”, essere ben accolti dai vicini non e' un gesto da poco, ma ti fa sentire subito a casa e da valore aggiunto a chi compie tali gesti in un mondo che purtroppo viaggia verso rapporti sempre più virtuali e meno umani e personali.

Gestistono da oltre 40 la “Libreria Ricci” punto di incontro e di riferimento culturale agnonese. Sono provvisti di ogni tipo di merce riguardo alla cartolibreria, vendono i giornali e naturalmente i libri. Sandro Ricci e la moglie Silvana Natarelli, originari entrambi di Belmonte del Sannio oramai agnonesi , vivono da tanti anni ad Agnone, sono due persone speciali, si distinguono per la cortesia e la competenza nel settore. La libreria è un ambiente accogliente dove si trascorre volentieri del tempo e i titolari non mancano mai di dare la giusta attenzione a chiunque entra nel loro locale. La loro attività è fondamentale in una piccola comunità , riescono a mantenere vivo l'interesse per la lettura e l'informazione, cardini di una società aperta e democratica