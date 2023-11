Migranti: A Vastogirardi verranno ospitate tre famiglie con minori

Domani 7 novembre 2023 , alle ore 15.30, presso la Sala consiliare del Comune di Vastogirardi, il Prefetto di Isernia, Franca Tancredi e il Sindaco del Comune altomolisano, Luigino Rosato, sottoscriveranno l’accordo di collaborazione, ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la gestione della prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che saranno ospitati presso le tre unità abitative, site nel medesimo comune, oggetto dell’intervento finanziato nell’ambito della misura PON LEGALITA’ 2014/2020 - ASSE 7 - Linea di azione 7.1.1.

L’accoglienza sarà riservata a tre nuclei familiari con minori, per un totale di 9 ospiti, nelle more del passaggio da parte del predetto ente locale alla rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI).

Detta progettualità sarà tesa a consolidare ed estendere forme di collaborazione interistituzionali volte a migliorare l’accoglienza ed a raccordarla con la rete dei servizi territoriali.

Inoltre l’inserimento di famiglie con bambini, nel tessuto sociale di un piccolo borgo come quello di Vastogirardi, potrà rappresentare una sfida demografica in un panorama in cui la tendenza delle zone montane e interne è, ormai da anni, quella dello spopolamento e dell’abbandono da parte dei più giovani.

Isernia, 6 novembre 2023