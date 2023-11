Stretta sulle baby gang, ok definitivo della Camera al decreto Caivano: cosa prevede

La Camera ha approvato definitivamente il decreto Caivano, il provvedimento nato per cercare di porre un freno alla criminalità giovanile nel comune di Caivano. Infatti, è stato varato dopo lo stupro di gruppo avvenuto nel comune campano a opera di alcuni minorenni ai danni di due cuginette di 10 e 12 anni.

Il decreto prevede la nomina di un commissario che dovrà predisporre un piano straordinario per riqualificare territorio e infrastrutture. Il Commissario avrà risorse fino a 30 milioni e può avvalersi del supporto di Invitalia e avere una sua struttura di sostegno per un anno, prorogabile di un altro anno. Non solo, il dl prevede una serie di disposizioni volte a fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile. Il ministero dell'Università finanzia progetti per costruire o rigenerare edifici e spazi nel Comune da destinare ad attività educative e formative. Gli interventi saranno finanziati con il Fondo speciale per la ricerca (FISR) per 5 milioni di euro nel 2024

— d'inclusione. Anche per i minorenni sarà più facile finire in carcere. In modo particolare se c'è il pericolo di fuga. Si prevede anche un percorso di reinserimento e rieducazione del minore. Si amplia inoltre la platea dei reati per i quali può essere disposta la custodia cautelare.