Diabete, in Molise screening gratuiti nelle farmacie a partire dal 13 novembre

Nelle farmacie del Molise sarà possibile a partire dal 13 novembre, sottoporsi agli esami di screening gratuito per rilevare il diabete di tipo 2. Lo stabilisce l’accordo siglato tra l’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) e Federfarma Molise.

In base all’accordo, l’Asrem provvederà alla distribuzione del kit per l’esecuzione del test per la ricerca del glucosio nel sangue alla popolazione target, al fine di portare avanti una capillare politica di prevenzione a favore delle categorie a rischio. Ad ogni assistito oltre i 18 anni di età, in particolare, il farmacista, dopo l’acquisizione del consenso informato, proporrà il test per la glicemia e in caso di valore oltre i 126 mg/dL, alla persona verrà consegnato un voucher per sottoporsi ad ulteriori esami presso il laboratorio dell’ospedale competente per il territorio. I dati epidemiologici saranno raccolti e valutati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asrem.