A Capracotta i cittadini promuovono la bellezza dei luoghi. Paglione: Grazie a Luciano Lubrano

“Prendersi cura di uno spazio del nostro paese, dedicando parte del proprio tempo libero per renderlo ancora più bello. Un esempio concreto di come si possano migliorare i particolari estetici anche davanti alla propria abitazione. Grazie a Luciano Lubrano che non finisce mai di stupirci con le sue opere.”

Questa è la nota del Sindaco di Capracotta Candido Paglione, che commenta e ringrazia un cittadino , Luciano Lubrano, che si adopera con il proprio ingegno e la passione per il proprio paese, a rendere esteticamente gradevole l'ingresso della propria casa contribuendo ad aumentare l'estetica generale dell’ambiente che influisce sulla qualità della vita e facilita il benessere degli individui.

A tal proposito ci piace ricordare le parole che furono scritte da Peppino Impastato “Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.