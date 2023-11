Acunzo del Vastogirardi:" Viviamo la partita contro il Campobasso come tutte le altre, giocheremo a viso aperto"

Il centrocampista Diego Acunzo ha presentato così il match contro il Campobasso:"E' stata una settimana molto importante per noi, abbiamo portato a casa sei punti contro Chieti e Termoli, mentre siamo stati sfortunati a Riccione. Viviamo la partita contro il Campobasso come tutte le altre, d'altronde la posta in palio è sempre quella dei 3 punti ed ovviamente domenica giocheremo a viso aperto, come in ogni partita. Con mister Marmorini ci troviamo molto bene e penso che lo abbiamo accolto nel miglior modo, siamo un gruppo predisposto al lavoro e stiamo lavorando bene. La società non pretende ma come giusto che sia vuole i risultati perché comunque ha investito su di noi."