ANSI Germania : rientro ad Agnone dei resti di Pasquale Lemme, caduto durante la II^ Guerra Mondiale.

Il 19 marzo 2023, ero stato contattato da Maria Del Papa, nipote di Pasquale Lemme che nel 1942 si trovava come minatore in Germania. Dopo una breve ricerca, ero riuscito a rintracciare i dati del nonno di Maria e ad inviarle la foto della tomba a Francoforte. Il fratello di Maria (Bruno), che vive in Germania, ha potuto così far visita alla tomba del nonno dopo tanti anni dalla sua morte. Unica amarezza, dopo tanti anni i figli di Pasquale non ci sono più e questa gioia è stato possibile condividerla solamente tra i sei nipoti.

Lemme Pasquale, figlio di Feliciantonio, nasce il 16 aprile 1906 ad Agnone (Isernia). Lavoratore civile in Germania, viene impiegato come minatore nella miniera di carbone “Pluto” di Wanne-Eickel, Herne, Arnsberg, Nord Reno-Westfalia. A causa di un incidente grave (frattura vertebrale), viene ricoverato presso l’Ospedale Bergmannsheil di Bochum. Muore il 2 maggio 1942 e viene inumato nel cimitero della stessa località (Registro sepolture n° 1180/1942).

Nella seconda metà degli anni ’50, su disposizione del Ministero della Difesa, le sue Spoglie vengono esumate e traslate nel Cimitero militare italiano d’onore di Francoforte sul Meno (Friedhof Westhausen) ed inumate alla posizione tombale riquadro P, fila 5, tomba 39. Fonti: Ministero della Difesa, Archivio Zamboni, Archivi di Arolsen.

Francoforte sul Meno: lunedì 6 novembre 2023, ore 11:00

Il Consolato di Francoforte sul Meno, su mandato del Ministero degli Esteri e della Difesa fa rientrare in Italia i resti di 6 italiani Caduti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questi i nomi delle spoglie dei 6 Caduti che hanno preso la via del ritorno a casa dopo 78 anni:

Arco Mario, nato a Pozzuoli (NA), caduto a Düsseldorf il 27.03.1944.

De Antoni Fulvio, nato a Chioggia (VE), caduto Nümberg il 02.01.1945.

Lemme Pasquale, nato ad Agnone (IS), caduto a Bochum il 02.05.1942.

Rotondi Antonio, nato a Boville Emica (FR), caduto a Dortmund il 14.05.1944.

Ruggero Donatangelo, nato a Castelmauro (CB), caduto a Pittenbach.

Vietto Adolfo, nato a Mondovì (CN), caduto a Dortmund.

Al loro rientro in Patria, sabato 11 novembre, saranno ricevuti con una Cerimonia d’onore alla presenza dei familiari e delle Autorità Militari, religiose e civili.

CMI Francoforte – 06.11.2023

Rientro ad Agnone (Isernia) delle Spoglie di Pasquale Lemme