Eccellenza: Civitelle di Agnone, Il Campomarino si aggiudica l'incontro sull'Agnonese con un inaspettato e rocambolesco 3 - 4.

Domenica 12 nov. 2023

10^ giornata del campionato regionale di eccellenza. Risultato finale dall'esito inaspettato quello di oggi al Civitelle di Agnone, Il Campomarino con una buona prestazione si aggiudica l'incontro con un rocambolesco 3 ÷ 4.

Una gara quella odierna disputata a viso aperto da entrambe le squadre. L'Olympia, impiega 9' per portarsi in vantaggio con Di Ciocco, la reazione ospite è immediata e vede nell'uomo di maggiore talento Cacchione, dopo vari tentativi trovare al 29' la rete del pareggio.

Un'Olympia in evidente difficoltà subisce la 2^ rete ad opera di Alberta, che trova la realizzazione su calcio d'angolo. Sotto di due reti i granata spronati dal tifo organizzato, superano il momento di difficoltà e al 35' raggiungono il pareggio su calcio di rigore con Di Ciocco.

Nei minuti finali della prima frazione sono due i tentativi mancati da parte degli Agnonesi per raggiungere il vantaggio al 39' con Colato, ed in successione al 42' con

Di Ciocco.

Nei secondi 45' di gioco l'Olympia impiega solo due minuti per trovare la 3^ rete del momentaneo vantaggio con Di Ciocco, che realizza la sua personale tripletta su un perfetto assist del bravo Mancuso.



La compagine ospite mette in campo tutte le risorse necessarie per risollevarsi da una classifica deficitaria che sicuramente non merita, la volontà che mette in campo e le sostituzioni operate, gli permettono negli ultimi 7' minuti di gioco di raggiungere il pareggio, all'83' con Montechiari, su servizio del nuovo entrato Scarano, e poi con lo stesso Scarano a trovare all' 86' la realizzazione del gol vittoria.



Sconfitta quella odierna subita dall'undici granata, che rientra in quel percorso di crescita di una squadra per lo più composta da giovanissimi, dove spesso l'inesperienza ti porta a pagare dazio.