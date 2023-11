Pasticcio benzina, Tar blocca l'obbligo dei cartelli

La risposta del ministero delle Imprese e del made in Italy è stata un immediato appello al Consiglio di Stato e la richiesta di sospendere gli effetti della sentenza. La decisione del tribunale amministrativo di accogliere il ricorso degli esercenti, a partire dalle associazioni Fegica e Figisc Confcommercio, è dovuta all'assenza della necessaria comunicazione al presidente del Consiglio dei ministri e del parere del Consiglio di Stato. Il Mimit ha ribattuto che si tratta di "questioni procedurali" e che il Tar non pone in dubbio la sussistenza dell'obbligo di esporre il cartello previsto dalla legge. Di tutt'altro avviso, i presidenti di Fegica, Roberto Di Vincenzo, e Figisc, Bruno Bearzi, hanno parlato di vittoria dei benzinai, che sarebbero stati "a lungo e a più riprese calunniati e presentati alla pubblica opinione come responsabili di speculazioni e 'furbizie' sui prezzi", e si tratterebbe inoltre di una "durissima lezione" per il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Il ministro è pronto a battersi per i cartelli introdotti dal decreto carburanti che sono diventati obbligatori il primo agosto. Da quella data i gestori delle pompe di benzina hanno dovuto esporre e aggiornare quotidianamente, oltre ai prezzi praticati, quelli medi nazionali per i distributori su autostrade e quelli regionali per gli altri. Le sanzioni per gli inadempienti sono state previste da 200 a 2 mila euro oltre, dopo 4 violazioni, alla sospensione dell'attività. Il decreto prevedeva anche un'app per consultare tutti i prezzi dal telefonino, che non è ancora partita.

Nel merito, il ministero ha difeso l'efficacia del provvedimento che avrebbe portato a "una continua e progressiva discesa dei prezzi" che risultano in calo di circa 10 centesimi al litro rispetto al 10 ottobre scorso fino a 1,827 euro al litro per il gasolio e a 1,838 euro al litro per la benzina. Inoltre, al netto delle tasse, i prezzi industriali italiani sarebbero diventati più bassi di quelli degli altri grandi paesi europei e non ci sarebbero stati i picchi nel margine lordo di distribuzione visti lo scorso anno. Questa difesa non ha convinto associazioni dei consumatori come Unc e Codacons. Secondo la loro analisi, i prezzi dei carburanti hanno seguito il solito andamento con picchi in corrispondenza delle partenze per le ferie e poi lenti abbassamenti e il cartello con i prezzi medi non ha prodotto gli effetti sperati. In ogni caso, Assoutenti teme che la sentenza possa trasformarsi in "una stangata, con repentini aumenti dei listini alla pompa". Per il Pd, la decisione del Tar sul decreto carburanti è "un colpo definitivo al tentativo del governo di affrontare il tema del caro prezzi del carburante in modo demagogico e inefficace", come ha detto il capogruppo in commissione Attività produttive, Vinicio Peluffo. Mentre la deputata Cinque stelle Chiara Appendino ha definito i cartelli "ridicoli e dannosi".