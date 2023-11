Fiamme dalla canna fumaria, prende fuoco il tetto di una villetta

Nella notte è giunta al Comando Vigili del Fuoco di Campobasso una richiesta di soccorso per incendio canna fumaria di una villetta multifamiliare in Contrada Santa Maria di Vinchiaturo. Le fiamme si erano già propagate a parte del tetto, pertanto l'intervento è stato lungo e operoso prima nell' intento di non far propagare l'incendio a tutto il tetto e al contempo spegnere la canna fumaria.

Solo alle prime luci dell'alba si è portato a conclusione l'intervento con la messa in sicurezza dell' abitazione. Sono intervenute una squadra con un'autopompa e in supporto un' autobotte e un'autoscala. Sul posto anche i Carabinieri di Bojano.