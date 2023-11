Scomparsa imprenditore Vincenzo Ferro: il cordoglio della politica

La Molisana ma soprattutto il Molise intero perdono un pezzo di storia dell'imprenditoria locale. E' morto a 87 anni Vincenzo Ferro, capostipite della famiglia proprietaria del pastificio La Molisana, padre di Peppe e Rossella Ferro, attualmente ai vertici dell'azienda. Proprio il gruppo Ferro, attivo da decenni a Campobasso, è stato protagonista del salvataggio e del successivo rilancio della pasta La Molisana. All'inizio degli anni settanta Ferro è stato il fondatore della Fratelli Ferro Semolerie Molisane.

Il mondo politico esprime il suo cordogglio, di seguito il messaggio del Presidente Francesco Roberti, dell'assessore Michele Iorio, della deputata Elisabetta Lancellotta e il senatore Costanzo Della Porta

"Mi associo al cordoglio della famiglia Ferro per la scomparsa dell'imprenditore Vincenzo.

Scompare una di quelle persone che, con lungimiranza, ha investito negli anni, insieme alla propria famiglia, risorse sul territorio, che hanno contribuito alla crescita economica del nostro Molise.

Il timone delle aziende di famiglia, da tempo, è nelle mani delle generazioni più giovani, che hanno saputo portare avanti una importante tradizione imprenditoriale, seguendo gli insegnamenti dei capostipiti.

Alla famiglia Ferro giungano le più sentite condoglianze. "

Presidente regione Molise Francesco Roberti

"Oggi il Molise perde un imprenditore come pochi. Vincenzo Ferro con passione e abnegazione, ha reso grande non solo l'azienda di famiglia ma anche l'intero territorio molisano.

Ai figli Giuseppe e Rossella e alla famiglia tutta rivolgo le più sincere condoglianze."

Michele Iorio

"Esprimiamo il nostro cordoglio per la scomparsa dell'imprenditore Vincenzo Ferro, unendoci al dolore della famiglia.

Imprenditore, appassionato d'arte, cultura e sport, è stata una di quelle persone che ha investito in Molise e per il Molise, mostrando la sua generosità in diverse circostanze.

Da buon Imprenditore, è stato bravo a proseguire la tradizione di famiglia, trasmettendo la propria passione e abnegazione per il lavoro alle successive generazioni che, seguendo i suoi insegnamenti e innovando i processi produttivi, stanno dando continuità a una delle più importanti aziende italiane.

Alla famiglia Ferro va il nostro abbraccio e giungano le più sentite condoglianze."

On. Elisabetta Lancellotta

Sen. Costanzo Della Porta