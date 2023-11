In Molise per la Tari 252 euro la spesa media per famiglia, rispetto ai 320 della media nazionale

Èdi 252 euro la tassa per i rifiuti pagata in media nel 2023 da una famiglia molisana, rispetto ai 320 della media nazionale, con alcune differenze tra i capoluoghi: si va dai 289 euro di Campobasso ai 215 di Isernia.

È il quadro che emerge dalla annuale rilevazione dell'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

L'indagine prende come riferimento una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.

In Molise, rispetto al 2022, la tariffa è aumentata del 2,5% e a Campobasso in particolare si registra un aumento del 4,4%, immutata quella di Isernia. A livello nazionale, la spesa più elevata si registra al Sud, con la Campania in testa (416 euro e un leggero aumento dello 0,5% rispetto all'anno precedente).

Sette i capoluoghi di provincia meridionali nella top ten dei più cari che è guidata da Catania dove una famiglia spende mediamente 594 euro all'anno. Nelle Marche la spesa media più bassa (250 euro), mentre fra i capoluoghi di provincia è Udine quello meno caro con una spesa media a famiglia di 181 euro.