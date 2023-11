Capracotta Comunità costruttrice di Gentilezza: una panchina viola per ricordarci di essere gentili

"Oggi a Capracotta abbiamo celebrato “La Giornata mondiale della Gentilezza”. Una panchina viola – colore simbolo della gentilezza – posizionata nello spazio del balcone esterno del nostro plesso scolastico, a testimonianza del valore che assumono i buoni comportamenti a partire proprio dai bambini e dai ragazzi. Ringraziamo per questo tutto il personale docente per la preziosa e convinta collaborazione offerta alla nostra iniziativa.

Si tratta di un piccolo gesto che serve a focalizzare la nostra attenzione e le nostre cure su quello che abbiamo in comune; un modo semplice per richiamare i valori che ci appartengono e per coltivare la cultura del rispetto, delle buone maniere, della tolleranza e dell'educazione. In una sola parola della “Gentilezza”.

Da questo momento, il Comune di Capracotta entra ufficialmente a far parte della Rete nazionale dei Comuni costruttori di Gentilezza."

Questa la dichiarazione del Sindaco di Capracotta, Candido Paglione