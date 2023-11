SanitÃ , Molise, attese di 315 giorni per una spirometria

In Molise occorrono mediamente 315 giorni per effettuare una spirometria globale, 251 per sottoporsi a una mammografia bilaterale e 227 per un'ecografia bilaterale alla mammella.

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem) sulle liste di attesa relative al quinto bimestre 2023.

Tempi abbastanza lunghi anche per le visite specialistiche: 174 giorni per quella endocrinologica, 158 per cardiologica e 109 per pneumologica.

Attese molto più brevi, invece, per un'ecografia ostetrica, 9 giorni, visita fisiatrica (31 giorni) e solo un giorno per 'Altri test vascolari da sforzo'.