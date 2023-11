ll Molise Ã¨ tra le regioni italiane con la piÃ¹ elevata prevalenza di diabete.

ll Molise è tra le regioni italiane con la più elevata prevalenza di diabete.

Sono circa 24 mila le persone colpite dalla malattia, il 7 per cento della popolazione, a fronte di una media nazionale del 5,8 per cento.

Al fine di prevenirne l'insorgenza e informare i cittadini sui rischi per la salute, è partita oggi, e per tre settimane, una campagna di screening su tutto il territorio regionale promossa dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) in collaborazione con Federfarma

L'adesione è gratuita e non prevede chiamata.

L'iniziativa è stata illustrata dal presidente della Regione, Francesco Roberti, insieme ai vertici dell'Asrem e Federfarma. L'Asrem provvederà alla distribuzione dei kit per l'esecuzione del test per la ricerca di glucosio nel sangue alla popolazione target, senza oneri a carico dell'assistito, al fine di attuare una capillare politica di prevenzione a favore delle categorie a rischio. Ad ogni assistito di età superiore ai 18 anni il farmacista, dopo l'acquisizione del consenso informato, proporrà il test per la glicemia. In caso di valore superiore a 126 mg/dl, verrà consegnato all'interessato un voucher per l'effettuazione di ulteriori esami presso il laboratorio dell'ospedale competente per territorio. Nel caso in cui i valori fossero confermati, il paziente sarà invitato a recarsi dal suo medico di famiglia o direttamente in uno dei centri diabetologici autorizzati. Nell'eventualità di valori sotto soglia, il farmacista consegnerà il voucher con il risultato del test al paziente. I dati epidemiologici saranno raccolti e valutati dal Dipartimento unico di prevenzione Asrem.