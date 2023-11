25 novembre,Violenza sulle donne: #ilvalore del rispetto- Iniziativa della Prefettura e dell'Ufficio Scolastico Regionale rivolta agli studenti della provincia

Il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo, in collaborazione con la Dirigente f.f. dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise Maria Luisa Forte e in vista del 25 novembre, “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha promosso per domani 16 novembre alle ore 9.00 presso l’IIS Pertini di Campobasso, una giornata di approfondimento sulla “Violenza di genere: aspetti normativi e psicologici”, rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia che hanno aderito al bando di concorso “#ilvaloredelrispetto”.

L’iniziativa concorsuale è stata pensata in questa provincia al fine di sensibilizzare i giovani sul fenomeno della violenza di genere e sull’importanza di diffondere la cultura del rispetto dell’altro, di favorire il dialogo e di prevenire e contrastare i comportamenti di violenza.

Il percorso formativo, già in una prima fase rivolto ai docenti degli oltre 100 studenti aderenti al concorso, sarà svolto con l’ausilio della Questura e dell’Arma dei Carabinieri di Campobasso, che hanno messo a disposizione esperti del settore e consentirà di fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi necessari per la produzione di uno slogan o di uno spot di comunicazione sociale sul tema, che saranno poi oggetto di valutazione da parte di una apposita Commissione.

Il progetto, indetto con il contributo del Parco Archeologico di Sepino e la Fondazione Molise Cultura (che metteranno a disposizione dei vincitori premi esperienziali di matrice culturale), si concluderà nel mese di gennaio con la premiazione degli studenti vincitori, alla presenza delle massime Autorità.



Campobasso, 15 novembre 2023