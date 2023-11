Provincia di Campobasso, il presidente Puchetti nomina il suo vice: Ã¨ Alessandro Pascale

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, ha nominato il nuovo vice-presidente.

Si tratta del consigliere provinciale Alessandro Pascale, da due consiliature a Palazzo Magno.

"È stata una decisione dettata da un criterio territoriale e rappresentativo del capoluogo di regione - ha affermato il Presidente Puchetti - A mio avviso, comunque, per portare avanti le attività in Provincia servono la collaborazione e il lavoro di tutti i consiglieri in un clima di partecipazione delle strutture. Pascale, tra l'altro, è un amministratore di lungo corso, a Palazzo Magno dal 2019 e a Palazzo San Giorgio ininterrottamente dal 2004, anche con esperienza da assessore".

"Il mio ringraziamento va al Presidente Puchetti per il compito di grande responsabilità che mi ha conferito - ha commentato il neo vice-presidente della Provincia di Campobasso, Alessandro Pascale - Da quattro anni sono consigliere delegato a Palazzo Magno e ben conosco le strutture della Provincia, le problematiche del territorio, le aree di competenza dove intervenire con maggiore efficacia. Intraprendo questa esperienza con grande entusiasmo e voglia di lavorare. Attenzionerò principalmente le aree più disagiate, che da anni aspettano risposte, e le scuole, soprattutto, laddove ci siano emergenze non più procrastinabili".

"Col presidente saremo a piena disposizione e all'ascolto, con un dialogo aperto e costante, di tutti i sindaci, assessori e consiglieri comunali delle amministrazioni del territorio provinciale", ha concluso Pascale.