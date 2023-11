Pagamento zone blu ad Agnone: gabella per i residenti

Abitare o lavorare, oppure abitare e lavorare nelle zone di Agnone dove esistono i parcheggi a pagamento, cosidette zone blu, e' un vero svantaggio per i residenti. Nessuna agevolazione viene concessa ai residenti che si vedono costretti a parcheggiare in zone lontane da casa, in zone dove esistono parcheggi incustoditi e dove alcune automobili hanno subito anche atti di vandalismo.

Le richieste fatte oramai da molti cittadini all'amministrazione comunale di fornire abbonamenti per i residenti nelle zone blu, come succede da tanti anni in moltissime città italiane , sono regolarmente disattese da questa amministrazione che non solo non si adegua alle regole di tante grandi e civili città italiane, come Roma, Milano, Firenze, Napoli, dove i residenti pagano un abbonamento annuo, o addiritura non pagano, ma la primissima azione messa in atto all'insediamento, in materia di parcheggi, fu quella di abolire il parcheggio per le donne in stato interessante o con bambini a seguito.

Alleghiamo il link dell'Aci Roma per la richiesta gratuita di sosta per i residenti https://www.aciroma.com/pratiche-auto-roma/servizi-alla-persona/permesso-sosta-strisce-blu