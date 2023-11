Meteo Pioggia, vento e temperature giÃ¹ da domani venerdi 17 novembre

Dopo le ultime giornate miti, il meteo sull'Italia sta decisamente per cambiare già da oggi, giovedì 16 novembre. Piogge, forte vento e un calo importante delle temperature caratterizzerà il clima del nostro Paese. L'alta pressione migrerà infatti verso Nord, permettendo così la discesa di un fronte di aria fredda e instabile collegato a un vortice ciclonico. Questo fronte freddo si farà sentire poi soprattutto a partire da domani, venerdì 17 novembre.

Ma chi in particolare dovrà fare i conti con la nuova ondata di maltempo? Da stasera inizieranno ad arrivare nubi sparse, specie in Valle d’Aosta, settori alpini occidentali del Piemonte e Alta Toscana con qualche piovasco si legge su iLMeteo.it. Inizierà una veloce fase instabile che porterà, nella giornata di domani, qualche pioggia sulla fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania al mattino e poi, dal pomeriggio, verso medio Adriatico e gran parte del Sud peninsulare: si tratterà di fenomeni non intensi, al più un po’ fastidiosi a causa del vento che subirà una rapida intensificazione. Venti forti di burrasca ad oltre 80-90km/h, con raffiche di tempesta anche superiori ai 100km/h colpiranno entro il fine settimana molte delle nostre regioni.

E se nella giornata di sabato torneranno cieli sereni, il termometro crollerà di 6-9 gradi sia per quanto riguarda le temperature minime che quelle massime. Sabato avremo un ritorno a condizioni autunnali, seppur con un piacevole sole: a Milano sfioreremo lo zero al mattino e durante il giorno ci fermeremo intorno ai 10 gradi; a Roma fino a 2 gradi di minima e 15 di massima. Anche la domenica vedrà temperature frizzanti.

Oggi, giovedì 16 novembre - Al nord: poco nuvoloso, ma coperto entro sera. Al centro: poco nuvoloso, peggiora dalla sera/notte. Al sud: bel tempo e caldo oltre la media del periodo.

Domani, venerdì 17 novembre - Al nord: prevalenza di bel tempo, ventoso. Al centro: piovaschi occasionali sugli Appennini, ventoso. Al sud: peggiora in serata con qualche pioggia sulle peninsulari, ventoso.

Sabato 18 novembre - Al nord: sole, freddo al mattino. Al centro: bel tempo, freddo al mattino; ventoso sul Medio Adriatico. Al sud: prevalenza di bel tempo, vento forte.

Tendenza: domenica soleggiata, fredda al mattino e ancora ventosa durante la giornata specie tra Puglia e Calabria.