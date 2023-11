Confcooperative Molise: valore delle cooperative sociali nella filiera del tessile

Il 9 novembre Confcooperative Federsolidarietà ha organizzato a Ecomondo di Rimini, presso il Padiglione B3 del distretto tematico del tessile, l’evento “Sostenibili e inclusive: il valore delle cooperative sociali nella filiera del tessile”. È stato promosso il lavoro delle cooperative sociali sul territorio italiano in merito alla gestione di oltre il 30% dei rifiuti tessili raccolti nel nostro Paese.

In particolare, circa 40 cooperative sociali operanti in diverse regioni del Paese hanno acquisito un’esperienza trentennale e hanno creato una filiera dopo aver ottenuto certificazioni e aver ottemperato alla complessa normativa del caso. L’iniziativa è volta all’adozione di tale modello su scala nazionale, puntando ad una sinergia che possa creare 50 mila posti di lavoro, con attenzione alla creazione di percorsi inclusivi per 15 mila persone svantaggiate. Tutto ciò è possibile grazie ad una selezione, cernita e commercializzazione sia al dettaglio che all’ingrosso di indumenti usati, favorendo il recupero ed il riuso degli stessi. Quindi la filiera è basata sul riuso di indumenti che, arrivando fino all’Africa, così come in Europa orientale, consente il sostentamento economico di tale sistema di raccolta, fino alla possibilità di inserimento lavorativo di quelle categorie di persone quali i lavoratori svantaggiati

A questa interessante manifestazione ha preso parte anche “Ci Sono Anch’Io Soc. Coop. Sociale”, cooperativa sociale di tipo B con sede a Pozzilli e aderente alla nostra associazione. Il presidente Umberto Ricciardi è rimasto talmente colpito da questa iniziativa tanto da volerla riproporre anche nella nostra regione, con la convinzione di creare nuovi posti di lavoro, anche per soggetti svantaggiati (scopo prioritario delle cooperative sociali di tipo B), realizzare nuove iniziative imprenditoriali, favorire l’economia circolare e la sostenibilità ambientale. Se realizzato, questo progetto consentirebbe al sistema cooperativo molisano di entrare a far parte di una rete nazionale consolidata nelle regioni del nord, ma ancora poco diffusa nelle regioni del sud.

Confcooperative Molise, sempre attenta a nuove iniziative e ad idee di impresa, è pronta ad appoggiare la cooperativa sociale mettendo a disposizione le proprie competenze per far divenire realtà, in Molise, un’idea già vincente in altre Regioni.