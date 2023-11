In Molise alta percentuale di obesi e in sovrappeso

Dal report si apprende che il 35.5% della popolazione è in sovrappeso, mentre il 15,3% presenta casi obesità risultando al primo posto in Italia. "Bassa, e in riduzione nel tempo - si legge ne documento - l'attenzione degli operatori sanitari al problema: meno della metà degli intervistati in eccesso ponderale (accumulo di grasso corporeo ndr) riferisce di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso.

Inoltre l'attenzione è indirizzata soprattutto alle persone obese, molto meno a quelle in sovrappeso. Questo aspetto è molto importante perché quando il consiglio di mettersi a dieta arriva da parte di un medico, incoraggia chi lo riceve a metterlo in pratica. Infatti la quota di persone in eccesso ponderale che dichiara di seguire una dieta è significativamente maggiore fra coloro che hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a quelli che non lo hanno ricevuto (44% vs 17%)". Da segnalare anche che "l'attenzione degli operatori a questo problema è più scarsa proprio dove ce ne sarebbe più bisogno, come nelle regioni meridionali. Ancora meno frequente è il consiglio medico di praticare attività fisica per le persone in eccesso ponderale".