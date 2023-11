Lavori artigianali: Costantino di Menna falegname per passione

Ha realizzato in poco tempo una porta in legno bellissima. Arriva, prende le misure, da alcuni suggerimenti e poi, voila', arriva una mattina con la porta nuova. Smonta quella vecchia e rimonta una porta nuova, realizzata artigianalmente, con un colore fantastico, un taglio perfetto che arreda tutto l'ambiente e funziona alla perfezione,

Parliamo di Costantino Di Menna, falegname, e come ha detto lui stesso, fa questo prezioso mestiere dalla nascita. E' un artigiano, che taglia, compone, colora e realizza porte, infissi, mobili, arredi completi per cucine, bagni, camere da letto,, scalinate, armadi, insomma tutto cio' che puo' essere realizzato in legno.

Ha 74 anni e tanta energia da vendere, fa il suo lavoro, con passione, esperienza, conoscenza dei materiali e padrone del saper fare, E come tutti quelli che fanno un lavoro che amano, sorride spesso, pronto alla battuta e senza perdere mai la pazienza nemmeno difronte alle domande di chi il mestiere non lo conosce e fa osservazioni spesso inutili .

Un lavoro creativo quello del falegname, come tutti i lavori artigianali. Orafi, calzolai, falegnami, ramai, barbieri,arrotini, stagnini, sarti, lattai e tanti altri lavori che purtroppo si avviano all'estinzione, o già estinti

Sono attività, una volta a conduzione familiare ma che oggi non riescono piu' a stare al passo con i tempi per i costi del materiale, per i tributi da pagare, per mancanza di apprendisti e i robot hanno sostituito gli uomini.

Anche Costantino diceva che oramai fa tutto da solo, e non riesce a soddisfare sempre tutte le richieste, ma la passione per il suo lavoro non lo abbandona per adesso, ne siamo certi.