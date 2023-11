Cani da tartufo avvelenati-Enpa Isernia: Sostanze tossiche vanno bandite dai negozi

Il fenomeno degli avvelenamenti è di fatto un problema di sanità e incolumità pubblica: non solo rappresenta un rischio per gli animali domestici e selvatici, comprese le specie in via d’estinzione, ma costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, in particolare per i bambini, alcuni dei quali, ricordiamo, negli scorsi anni addirittura deceduti.