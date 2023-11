Consegna della Sciarpa Tricolore ai nuovi Commissari alla Questura di Isernia.

Questa mattina i neo Commissari della Questura e della Polizia Stradale di Isernia, Attilia Lepore e Raffaele Manuppella, hanno ricevuto la Sciarpa

Tricolore, simbolo delle delicate funzioni di Autorità di Pubblica Sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai Funzionari della Polizia di Stato.

In contemporanea con la cerimonia svoltasi presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, in collegamento in video-conferenza, i neo-commissari della Provincia di Isernia sono stati insigniti di questo importante simbolo, alla presenza del Vice Questore Vicario, dei Funzionari e Dirigenti della Questura, colleghi e familiari, che hanno condiviso questo emozionante momento.

Il Commissario Lepore è in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura dove è responsabile del Settore Misure di Sicurezza e di Prevenzione e dell’Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili; il Commissario Manuppella è responsabile dell’Ufficio di Polizia Giudiziaria ed Infortunistica della Sezione Polizia Stradale di Isernia.

Nel corso della loro lunga e intensa carriera, contraddistinta da importanti traguardi e grandi soddisfazioni lavorative, i Commissari Lepore e Manuppella si sono sempre distinti per correttezza e lealtà nei confronti dell’Amministrazione, nel rispetto dell’uniforme che indossano da più di trenta anni.

A loro vanno i più sentiti auguri da parte di tutti i colleghi della Questura e della Sezione Polizia Stradale di Isernia.