"IS against violence" - Isernia contro la violenza: lo slogan della Prefettura per dire basta alla violenza di genere

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Prefettura di Isernia, in collaborazione con i sottoscrittori del “Protocollo d’intesa per la realizzazione di strategie condivise di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere”, sottoscritto il 25 novembre 2022, organizza un evento celebrativo che si svolgerà a Isernia, venerdì 24 novembre 2023, presso il Cinema Teatro “Il proscenio”, in via Alcide De Gasperi n. 23, a partire dalle ore 15.30.

L’evento vedrà la partecipazione degli studenti di alcune scuole della provincia e di diversi attori del territorio, istituzionali e non, che, attraverso le loro esibizioni, promuoveranno un momento di riflessione per la conoscenza e la sensibilizzazione del fenomeno, nonché per la creazione di un forte impulso collettivo teso alla costruzione di una nuova cultura di genere

La celebrazione sarà preceduta, alle ore 15.00, dalla inaugurazione, a cura di AsReM, della “panchina rossa”, presso lo spazio antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale “F. Veneziale” di Isernia (locandina allegata).