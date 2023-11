Sabato 25 novembre ad Agnone "Un minuto di rumore" contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e l'Amministrazione comunale di Agnone ha organizzato un momento di commemorazione e riflessione in Piazza G. Paolo II.

L'iniziativa, intitolata "Un minuto di rumore", vuole ricordare le 83 donne vittime di femminicidio in Italia nel 2023, ma anche prendere consapevolezza del problema. La violenza di genere, infatti, è un fatto culturale e sociale che riguarda tutta la società. Di fronte all'ennesimo barbaro femminicidio privilegiamo il rumore della consapevolezza piuttosto che il doloroso silenzio. Solo insieme, istituzioni, scuola, associazioni e cittadini tutti possiamo arginare questo fenomeno.

Sabato alle 18.30 l'Amministrazione comunale invita le cittadine e i cittadini, le scuole, parrocchie, Pro Loco e associazioni locali a partecipare. Un minuto di rumore per dire, anche da Agnone, un No convinto alla violenza, per costruire