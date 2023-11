Termoli, parcheggi gratis nel weekend per incentivare shopping

Parcheggi gratuiti per tre giorni a Termoli.

A partire da oggi e fino a domenica, i posteggi blu della città si trasformano in "strisce bianche".

La decisione del Comune di Termoli, Assessorato Cultura, sport e Turismo rientra nell'ambito del "black friday" che si svolgerà nelle attività commerciali.

L'iniziativa, condotta negli ultimi anni, è sempre stata accolta con soddisfazione dai residenti e da coloro che solitamente giungono in città per lo shopping.

"Anche quest'anno - ha commentato l'assessore Michele Barile - riproponiamo l'iniziativa che consentirà di parcheggiare gratis in città in occasione del Black Friday. Cerchiamo così di incentivare le persone ad acquistare negli esercizi commerciali di Termoli contrastando allo stesso tempo le grandi piattaforme che consentono di acquistare via web da casa. Mettiamo a disposizione di tutti per tre giorni i parcheggi blu proprio per cercare di favorire la ripresa dell'economia locale, sempre alle prese con problemi tra i quali la concorrenza serrata del commercio online".

"Anche quest'anno - ha aggiunto Maurizio Giamberardino del Comitato Spontaneo di Commercianti - accogliamo con favore l'iniziativa. Continua il dialogo con l'amministrazione in questi tempi difficili, in cui c'è bisogno sempre più di proficua collaborazione. Nell'occasione rinnoviamo l'invito a venire presso i nostri negozi, dove troverete sconti ed occasioni per i vostri acquisti".