Montagna, ANCI MOLISE: “Oltre 340 mila euro per master universitari e divulgazione temi montani”

“Sono in arrivo risorse preziose per sostenere, realizzare e promuovere politiche in favore della montagna. Un’iniziativa dal valore complessivo di oltre 340 mila euro, che verranno destinati sia alla realizzazione di master universitari aventi ad oggetto i temi della montagna, sia per campagne di comunicazione istituzionale sui temi della montagna. Il decreto da me firmato, che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento, è stato pubblicato proprio in queste ore. Anche queste iniziative, così come il disegno di legge ad hoc, fanno parte del nostro progetto per una piena valorizzazione delle montagne italiane, in un’ottica di riduzione dei divari, sviluppo socio-economico e contrasto allo spopolamento. Sono e resto sempre convinto che le zone di montagna possano e debbano essere valutate come un’opportunità e, ancor meglio, come una risorsa meravigliosa e importantissima, per l’uomo e per il pianeta”.

Lo annuncia il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.