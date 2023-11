Chiusura filiali? No, grazie”, si conclude la campagna promossa da Uilca contro la desertificazione bancaria.

Si conclude il tour nazionale di Chiusura filiali? No, grazie. Tra Molise, Campania e Lazio, dal 27 al 30 novembre, l’ultima tappa della campagna itinerante contro la desertificazione bancaria Roma, 26 novembre 2023 – Ultima tappa per Chiusura filiali? No, grazie. la campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa da Uilca, il Sindacato Uil Credito, Esattorie, Assicurazioni e Autorità guidato dal segretario generale Fulvio Furlan. L’iniziativa on the road, attiva dall’inizio dell’anno, volge al termine con l’ultima tappa in Molise, Campania e Lazio dal 27 al 30 novembre. La campagna, ufficialmente presentata a luglio 2022 a Bari, in occasione del Congresso Regionale Uilca Puglia, ha riscosso il sostegno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), dell’Unione Province Italiane (Upi) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem).

Il giro dei comuni italiani maggiormente colpiti dalla chiusura delle filiali bancarie è partito lo scorso gennaio con un Van personalizzato Uilca. Il tour ha attraversato l’Italia in lungo e largo, toccato 31 comuni, incontrato il sostegno di numerose istituzioni politiche e associazioni locali, raccolto le istanze dei cittadini attraverso un sondaggio sull’impatto della desertificazione bancaria nel tessuto sociale ed economico del territorio. I dati parziali, raccolti su 1.400 persone durante la prima parte 1 della campagna, hanno mostrato malcontento e insoddisfazione della chiusura delle filiali bancarie nel proprio comune: “insoddisfatte” nove persone su dieci. Desertificazione bancaria: i dati in Italia

Dal 2018 al 2022 in Italia gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4%, passando da 25.409 a 20.986 (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9%, da 5.368 a 4.785 (-583). Il trend negativo coinvolge anche l’aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore, passando da 278.152 a 264.132 (-5%)2 . Molise L’appuntamento in piazza per dire Chiusura filiali? No, grazie. con Uilca è per lunedì 27 novembre a Campobasso, ore 14:30, in Piazza Gabriele Pepe.

Saranno presenti la Segretaria Generale Uil Molise Tecla Boccardo, il Segretario Generale Uilca Molise Ermando Ciocca, i Segretari Regionali di categoria, i Rappresentanti delle istituzioni regionali, i Sindaci dei comuni molisani. Campania La tappa prosegue in Campania, martedì 28 novembre a Napoli, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 in Via Partenope, 36. 1 La prima parte della ricerca riguarda le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lombardia, Basilicata e Puglia. 2 Fonte: elaborazione Uilca su dati statistici della Banca Centrale Europea e su dati Banca d’Italia pubblicati il 31 marzo 2023

Lazio Il 29 novembre nel viterbese, a Castel Sant’Elia, la prima sosta nel Lazio in Piazza Margherita, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. A Roma, l’incontro finale è per giovedì 30 novembre presso il Palazzo Valentini, nell’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” in via Quattro Novembre,119/A alle ore 14:00. Oltre all’iniziativa contro il fenomeno della desertificazione bancaria, Uilca ha lanciato e sostiene

Basta pressioni commerciali, una campagna contro le indebite pressioni commerciali cui è sottoposto il personale bancario.