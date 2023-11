La Pro loco agnonese pensa a un natale a misura di bambini: La Presidente, Di Somma: Due giorni dedicati ai più piccoli al Villaggio natalizio

Musica, cultura, street food, Fuochi rituali, ‘Ndocciate, concerti, un programma ricco che accontenta tutti i gusti. Questi gli eventi previsti nel cartellone degli eventi per le feste natalizie ad Agnone. Non potevano però mancare eventi per i bambini. “ Abbiamo voluto dare spazio ai piu' piccoli," ha detto Ilaria Di Somma la giovane presidente della Pro Loco e continuava dicendo: "abbiamo previsto due giorni dedicati completamente a loro, il 18-19 di dicembre, presso la Villetta comunale, sarà allestito il Villaggio Natalizio dalle ore 16 alle ore 20. ”

GUARDA IL VIDEO https://youtube.com/shorts/TSjjR0nRMxo?si=Nvm7-ZcPrpER-L__

Quindi i bambini nel villaggio troveranno l' Arco gonfiabile, la Casetta gonfiabile con il trono di Babbo Natale e postazione per fare foto ricordo, la Casetta gonfiabile con gli Elfi di Babbo Natale, che aiuteranno i bambini in laboratori creativi , la postazione per inviare le letterine a Babbo Natale. Ci saranno tre animatori in costume, naturalmente Babbo Natale, la Musica natalizia , i bambini riceveranno i Palloncini in regalo e potranno scatenarsi con la Baby dance Christmas

Probabilmente riceveranno in regalo anche i pop corn, lo zucchero filato, e le caramelle.