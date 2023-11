Sinodo in Diocesi: pronti gli orientamenti metodologici per la fase sapienziale

Preparati dalla Commissione Sinodale Diocesana, il 24 ottobre 2023, sono stati pubblicati gli Orientamenti Metodologici per il Discernimento Sapienziale nella Diocesi di Trivento per quest'anno di cammino sinodale 2023/2024. Si tratta di una raccolta di materiale, utili per i gruppi di lavoro, chiamati a discernere con il metodo della conversazione spirituale, le proposte e le soluzioni più idonee per il rinnovo della comunione, partecipazione e missione nella Chiesa Diocesana e per la Chiesa Italiana. Il documento raccoglie sia le indicazioni metodologiche di lavoro, sia le schede tematiche, affidate ai vari gruppi di lavoro, sia il materiale di approfondimento per singole tematiche in una serie di appendici, sia l'illustrazione del metodo della conversazione spirituale, che la preghiera diapertura e chiusura di ogni singola sessione.

Alla base del lavoro di discernimento, dopo l'Assemblea Diocesana Generale del 13 ottobre, in cui, attraverso la relazione di Don Francesco Cosentino, sono state illustrate le tematiche di lavoro di quest'anno, vi saranno le Assemblee Sinodali Foraniali, con l'intervento di S.E. il Vescovo e della Commissione, in numero di 3 per ogni zona pastorale, a novembre, gennaio e marzo,in cui saranno illustrati i temi di lavoro della crisi delle Fede, della Chiesa Popolo di Dio e strutture, della Liturgia e Pietà Popolare. Quindi, le Assemblee Sinodali Parrocchiali negli intervalli previsti porteranno avanti la discussione delle tematiche, per giungere entro il 20 aprile 2024 ad approvare una sintesi condivisa. Parallelamente, vi saranno tavoli di lavoro "minori" di approfondimento su specifici punti affidati ai religiosi e religiose, assemblee presbiterali foraniali, consiglio pastorale e presbiterale, per favorire, pur nel breve tempo, un puntuale e maggior discernimento chiarificatore.

Tutto il lavoro dei tavolo "minori" e delle Assemblee Parrocchiali dovrà concludersi entro il 31 marzo 2024, mentre dal 20 al 27 aprile 2024 toccherà alla Commissione Sinodale con il Vescovo, S.E. Mons. Palumbo, lavorare per preparare la Sintesi Finale che, approvata dal Consiglio Presbiterale il 27 aprile 2024 e dal Consiglio Pastorale il 30 aprile 2024, sarà inoltrata al Coordinamento del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia lo stesso 30 aprile 2024. Il Coordinamento Nazionale del Sinodo della Chiesa Italiana ha espresso, in data 25 ottobre 2024, l'apprezzamento per il Documento Preparatorio preparato dalla Commissione Sinodale Diocesana di Trivento, e comunicato che sarà pubblicato sul Sito Nazionale CEI in quanto ritenuto puntuale come traccia di lavoro da portare all'attenzione delle altre Chiese in Italia impegnate nel cammino sinodale.

Inoltre, i Referenti sinodali Don Francesco Martino e Amrosinella Putaturo sono stati ospiti dell'emittente TV 2000 e della Radio InBlu Giovedì 23 novembre 2023 della trasmissione In Cammino (vedi link https://www.tv2000.it/incammino/2023/11/23/educare-alla-pace-per-diffondere-la-speranza/ e https://www.radioinblu.it/2023/11/23/in-cammino-il-cammino-sinodale-della-diocesi-di-trivento/ in cui si è parlato del Cammino Sinodale della Diocesi di Trivento e dell'iniziativa sinodale di Educazione alla Pace, promossa dalla Caritas Diocesana di Trivento, di apporre sui monumenti ai caduti dei Comuni della Diocesi la frase di Papa Francesco :"“LA GUERRA È UNA FOLLIA! PER TUTTI I CADUTI DELL’ “INUTILE STRAGE”,PER TUTTE LE VITTIME DELLA FOLLIA DELLA GUERRA, MAI PIÙ GUERRE! NO ALLA GUERRA E ALLA VIOLENZA! SÌ AL DIALOGO E ALLA PACE!", con intervista a S.E.R. Mons. Claudio Palumbo sull'argomento.





Il giorno 5 novembre 2023 si è tenuta la prima assemblea sinodale foraniale in Frosolone, con la partecipazione di circa 60 fedeli della Zona pastorale con i loro parroci e sacerdoti, con le relazioni introduttive volte dalla Prof.Nella Putaturo, Il cammino sinodale e le prospettive attuali, e Don Francesco Martino, la Crisi della Fede nel contesto odierno (vedi Slides pubblicate in Sinodo in Diocesi), dopodichè sono seguiti 5 gruppi di studio, in cui vi è stato un confronto serrato, sereno e proficuo tra i partecipanti, che hanno sperimentato il metodo della "conversazione spirituale". Quindi, S.E. Mons. Claudio Palumbo, ha concluso l'incontro, con una riflessione ponderata sulla fase sapienziale, alla luce della pericope biblica di Luca sui discepoli di Emmaus (vedi foto e video dell'evento).

La seconda Assemblea Sinodale Foraniale si è tenuta nella Forania di Agnone (IS) domenica 19 novembre 2023 con la presidenza di S.E.R. Mons. Claudio Palumbo alle ore 15.30 presso la Sala OFS del Convento dei PP.Cappuccini, con la partecipazione di oltre 30 fedeli, nelle stesse modalità, mentre la terza Assemblea Sinodale Foraniale di Carovilli si terrà Domenica 3 dicembre 2023 a San Pietro Avellana.