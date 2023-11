Rotary Club Vasto: Carlo Paganelli eletto nuovo Presidente per l’anno rotariano 2025-2026.

L’assemblea dei soci del Rotary Club Vasto ha eletto ad unanimità Carlo Paganelli come nuovo Presidente per l’anno rotariano 2025-2026. Insieme al neopresidente sono stati eletti come membri del direttivo i consiglieri Gianmarco Acquarola, Pasquale Colamartino, Cesare D’Annunzio e Luigi Sammartino. L’elezione del nuovo consiglio direttivo è avvenuta venerdì 24 novembre 2023 in occasione dell’assemblea annuale dei soci tenutasi presso l’Hotel Perrozzi di Vasto Marina.

“Ringrazio di cuore tutti i soci del Rotary Club Vasto per la fiducia, la stima e l’affetto che mi hanno riservato in occasione dell’ultima assemblea. Porterò avanti, in collaborazione con il direttivo e i soci del Club, insieme alle associazioni e alle istituzioni civili, militari e religiose cittadine, tutti i progetti già avviati nelle annate precedenti e che hanno distinto la nostra azione di servizio nel territorio vastese: penso ai caffè Alzheimer, a Sportability, alla promozione della pace, della solidarietà e dell’inclusività; inoltre, mi piacerebbe portare nelle scuole progetti di educazione finanziaria”.

Così Caro Paganelli, Executive Manager di Banca Generali e neopresidente del Rotary Club Vasto, commenta la sua elezione a Presidente del Club cittadino per l’anno rotariano 2025-2026.

Vasto, 28 novembre 2023